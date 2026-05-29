Світоліна без проблем вийшла в 1/8 фіналу Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 29 травня 2026, 19:08
Еліна Світоліна
Getty images

Еліна Світоліна (7) легко вийшла в 1/8 фіналу Ролан Гаррос. У матчі третього раунду змагань перша ракетка України розібралася з німкенею Тамарою Корпач (95).

Гра тривала 1 годину 31 хвилину і завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

На початку матчу Світоліна одразу почала диктувати свої умови, взявши під нуль стартову подачу Корпач. Українка грала дуже агресивно, що призводило як до гарних вінерсів, так і до невимушених помилок.

Два наступні свої гейми Еліні вдалося втримати, ліквідувавши чотири брейк-пойнти суперниці. Далі наша тенісистка зробила ще один брейк і довела першу партію до перемоги – 6:2.

Старт другого сету був за німкенею, яка одразу повела 2:0. Втім, відчувалося, що Світоліна знаходиться в доброму гуморі й багато Корпач не дозволить. Так і сталося. Еліна взяла 5 геймів поспіль і після обміну брейками святкувала перемогу – 6:3.

За поєдинок Світоліна не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 5 помилок на подачі та 2 брейки.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Третє коло, 29 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Тамара Корпач (Німеччина) 6:2, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань українка зіграє проти сильнішої в матчі між Пейтон Стернс (78, США) і Беліндою Бенчич (11, Швейцарія).

Світоліна стала другою українкою, яка вийшла в 1/8 фіналу Ролан Гаррос-2026. Трохи раніше це вдалося Марті Костюк (15).

Найкращим результатом одеситки в Парижі є чвертьфінал, до якого вона діставалася 5 разів за кар'єру.

Нагадаємо, що у першому колі Ролан Гаррос Світоліна обіграла у важкому матчі угорку Анну Бондар (57), а в другому раунді розправилася з іспанкою Кейтлін Кеведо (128).

