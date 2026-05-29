Костюк першою з українок вийшла в 1/8 фіналу Ролан Гаррос і продовжила свою переможну серію до 15 матчів

Марта Костюк (15) впевнено вийшла в 1/8 фіналу Ролан Гаррос. У матчі третього кола українка обіграла представницю Швейцарії Вікторію Голубич (82).

Гра тривала 1 годину 40 хвилин й завершилася з рахунком 6:4, 6:3.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Третє коло, 29 травня

Марта Костюк (Україна) – Вікторія Голубич (Швейцарія) 6:4, 6:3

Суперниці зустрічалися втретє, українка перемогла у всіх матчах. У наступному колі змагань Костюк зіграє проти переможниці матчу між польками Ігою Швьонтек (3) та Магдою Лінетт (73).

Марта повторила своє найкраще досягнення на Ролан Гаррос, вийшовши до 1/8 фіналу змагань. Киянка залишається непереможеною у грунтовому сезоні, здобувши 15 перемог поспіль за неповні два місяці.

29 травня проводять свої матчі третього кола паризького мейджору дві інші українки, Еліна Світоліна (7) та Юлія Стародубцева (55).

Нагадаємо, що в першому колі змагань Костюк впевнено обіграла іспанку Оксану Селехметьєву (89), а в другому раунді впоралася з американкою Кеті Волинець (108).

