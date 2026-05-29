Усі розділи

Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Станіслав Матусевич — 29 травня 2026, 13:47
Костюк першою з українок вийшла в 1/8 фіналу Ролан Гаррос і продовжила свою переможну серію до 15 матчів
Марта Костюк (15) впевнено вийшла в 1/8 фіналу Ролан Гаррос. У матчі третього кола українка обіграла представницю Швейцарії Вікторію Голубич (82).

Гра тривала 1 годину 40 хвилин й завершилася з рахунком 6:4, 6:3.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Третє коло, 29 травня

Марта Костюк (Україна) – Вікторія Голубич (Швейцарія) 6:4, 6:3

Суперниці зустрічалися втретє, українка перемогла у всіх матчах. У наступному колі змагань Костюк зіграє проти переможниці матчу між польками Ігою Швьонтек (3) та Магдою Лінетт (73).

Марта повторила своє найкраще досягнення на Ролан Гаррос, вийшовши до 1/8 фіналу змагань. Киянка залишається непереможеною у грунтовому сезоні, здобувши 15 перемог поспіль за неповні два місяці.

29 травня проводять свої матчі третього кола паризького мейджору дві інші українки, Еліна Світоліна (7) та Юлія Стародубцева (55). З анонсом і розкладом поєдинків можна ознайомитися на сайті "Чемпіон".

Нагадаємо, що в першому колі змагань Костюк впевнено обіграла іспанку Оксану Селехметьєву (89), а в другому раунді впоралася з американкою Кеті Волинець (108).

* Новина доповнюється

