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Чемпіонат світу 2024 з футзалу: календар, трансляції та результати

Денис Шаховець — 14 вересня, 21:30
FIFA
Чемпіонат світу 2024 з футзалу: календар, трансляції та результати

З 14 вересня по 6 жовтня в Узбекистані відбудеться чемпіонат світу 2024 з футзалу. Турнір прийматимуть три міста – Ташкент, Бухара та Андижан.

Одним із 24 учасників турніру є збірна України. Підопічні Олександра Косенка виступлять у групі C, де їм протистоятимуть національні команди Аргентини, Афганістану та Анголи.

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Усього буде зіграно 51 матч: 36 поєдинків на груповій стадії та ще 15 у плейоф. Стадія матчів на вибування розпочнеться 24 вересня.

В Україні прямі онлайн-трансляції світової першості можна буде переглянути на Суспільному мовленні.

Груповий етап

24 команди були розподілені на 6 груп, по 4 збірних у кожній. До 1/8 фіналу пройдуть переможці груп та команди, які посядуть другі місця, а також чотири найкращі збірні серед тих, що фінішують третіми у своїх квартетах.

Група A

МКомандаІВНПГО
1Парагвай1100+3 (5-2)3
2Узбекистан10100 (3-3)1
3Нідерланди10100 (3-3)1
4Коста-Ріка1001-3 (2-5)0

14 вересня

15:30 | Парагвай – Коста-Ріка5:2

18:00 | Узбекистан – Нідерланди3:3

17 вересня

15:30 | Узбекистан – Парагвай

18:00 | Коста-Ріка – Нідерланди

20 вересня

18:00 | Коста-Ріка – Узбекистан

18:00 | Нідерланди – Парагвай

Група B

МКомандаІВНПГО
1Бразилія1100+10 (10-0)3
2Таїланд1100+1 (2-1)3
3Хорватія1001-1 (1-2)0
4Куба1001-10 (0-10)0

14 вересня

13:00 | Хорватія – Таїланд – 1:2

15:30 | Бразилія – Куба 10:0

17 вересня

15:30 | Таїланд – Куба

18:00 | Бразилія – Хорватія

20 вересня

15:30 | Таїланд – Бразилія

15:30 | Куба – Хорватія

Група C

МКомандаІВНПГО
1Аргентина00000 (0-0)0
2Україна00000 (0-0)0
3Афганістан00000 (0-0)0
4Ангола00000 (0-0)0

15 вересня

15:30 | Афганістан – Ангола

18:00 | Аргентина – Україна

18 вересня

15:30 | Ангола – Україна

18:00 | Аргентина – Афганістан

21 вересня

18:00 | Ангола – Аргентина

18:00 | Україна – Афганістан

Група D

МКомандаІВНПГО
1Іспанія00000 (0-0)0
2Казахстан00000 (0-0)0
3Нова Зеландія00000 (0-0)0
4Лівія00000 (0-0)0

15 вересня

13:00 | Нова Зеландія – Лівія

15:30 | Іспанія – Казахстан

18 вересня

15:30 | Лівія – Казахстан

18:00 | Іспанія – Нова Зеландія

21 вересня

15:30 | Лівія – Іспанія

15:30 | Казахстан – Нова Зеландія

Група E

МКомандаІВНПГО
1Португалія00000 (0-0)0
2Панама00000 (0-0)0
3Таджикистан00000 (0-0)0
4Марокко00000 (0-0)0

16 вересня

15:30 | Португалія – Панама

18:00 | Таджикистан – Марокко

19 вересня

15:30 | Марокко – Панама

18:00 | Португалія – Таджикистан

22 вересня

15:30 | Марокко – Португалія

15:30 | Панама – Таджикистан

Група F

МКомандаІВНПГО
1Іран00000 (0-0)0
2Венесуела00000 (0-0)0
3Гватемала00000 (0-0)0
4Франція00000 (0-0)0

16 вересня

15:30 | Іран – Венесуела

18:00 | Гватемала – Франція

19 вересня

15:30 | Іран – Гватемала

18:00 | Франція – Венесуела

22 вересня

18:00 | Франція – Іран

18:00 | Венесуела – Гватемала

Збірна України з футзалу Чемпіонат світу з футзалу-2024