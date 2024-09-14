Чемпіонат світу 2024 з футзалу: календар, трансляції та результати

З 14 вересня по 6 жовтня в Узбекистані відбудеться чемпіонат світу 2024 з футзалу. Турнір прийматимуть три міста – Ташкент, Бухара та Андижан.

Одним із 24 учасників турніру є збірна України. Підопічні Олександра Косенка виступлять у групі C, де їм протистоятимуть національні команди Аргентини, Афганістану та Анголи.

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Усього буде зіграно 51 матч: 36 поєдинків на груповій стадії та ще 15 у плейоф. Стадія матчів на вибування розпочнеться 24 вересня.

В Україні прямі онлайн-трансляції світової першості можна буде переглянути на Суспільному мовленні.

Груповий етап

24 команди були розподілені на 6 груп, по 4 збірних у кожній. До 1/8 фіналу пройдуть переможці груп та команди, які посядуть другі місця, а також чотири найкращі збірні серед тих, що фінішують третіми у своїх квартетах.

Група A

М Команда І В Н П Г О 1 Парагвай 1 1 0 0 +3 (5-2) 3 2 Узбекистан 1 0 1 0 0 (3-3) 1 3 Нідерланди 1 0 1 0 0 (3-3) 1 4 Коста-Ріка 1 0 0 1 -3 (2-5) 0

14 вересня

15:30 | Парагвай – Коста-Ріка – 5:2

18:00 | Узбекистан – Нідерланди – 3:3

17 вересня

15:30 | Узбекистан – Парагвай

18:00 | Коста-Ріка – Нідерланди

20 вересня

18:00 | Коста-Ріка – Узбекистан

18:00 | Нідерланди – Парагвай

Група B

М Команда І В Н П Г О 1 Бразилія 1 1 0 0 +10 (10-0) 3 2 Таїланд 1 1 0 0 +1 (2-1) 3 3 Хорватія 1 0 0 1 -1 (1-2) 0 4 Куба 1 0 0 1 -10 (0-10) 0

14 вересня

13:00 | Хорватія – Таїланд – 1:2

15:30 | Бразилія – Куба – 10:0

17 вересня

15:30 | Таїланд – Куба

18:00 | Бразилія – Хорватія

20 вересня

15:30 | Таїланд – Бразилія

15:30 | Куба – Хорватія

Група C

М Команда І В Н П Г О 1 Аргентина 0 0 0 0 0 (0-0) 0 2 Україна 0 0 0 0 0 (0-0) 0 3 Афганістан 0 0 0 0 0 (0-0) 0 4 Ангола 0 0 0 0 0 (0-0) 0

15 вересня

15:30 | Афганістан – Ангола

18:00 | Аргентина – Україна

18 вересня

15:30 | Ангола – Україна

18:00 | Аргентина – Афганістан

21 вересня

18:00 | Ангола – Аргентина

18:00 | Україна – Афганістан

Група D

М Команда І В Н П Г О 1 Іспанія 0 0 0 0 0 (0-0) 0 2 Казахстан 0 0 0 0 0 (0-0) 0 3 Нова Зеландія 0 0 0 0 0 (0-0) 0 4 Лівія 0 0 0 0 0 (0-0) 0

15 вересня

13:00 | Нова Зеландія – Лівія

15:30 | Іспанія – Казахстан

18 вересня

15:30 | Лівія – Казахстан

18:00 | Іспанія – Нова Зеландія

21 вересня

15:30 | Лівія – Іспанія

15:30 | Казахстан – Нова Зеландія

Група E

М Команда І В Н П Г О 1 Португалія 0 0 0 0 0 (0-0) 0 2 Панама 0 0 0 0 0 (0-0) 0 3 Таджикистан 0 0 0 0 0 (0-0) 0 4 Марокко 0 0 0 0 0 (0-0) 0

16 вересня

15:30 | Португалія – Панама

18:00 | Таджикистан – Марокко

19 вересня

15:30 | Марокко – Панама

18:00 | Португалія – Таджикистан

22 вересня

15:30 | Марокко – Португалія

15:30 | Панама – Таджикистан

Група F

М Команда І В Н П Г О 1 Іран 0 0 0 0 0 (0-0) 0 2 Венесуела 0 0 0 0 0 (0-0) 0 3 Гватемала 0 0 0 0 0 (0-0) 0 4 Франція 0 0 0 0 0 (0-0) 0

16 вересня

15:30 | Іран – Венесуела

18:00 | Гватемала – Франція

19 вересня

15:30 | Іран – Гватемала

18:00 | Франція – Венесуела

22 вересня

18:00 | Франція – Іран

18:00 | Венесуела – Гватемала