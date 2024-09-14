Чемпіонат світу 2024 з футзалу: календар, трансляції та результати
З 14 вересня по 6 жовтня в Узбекистані відбудеться чемпіонат світу 2024 з футзалу. Турнір прийматимуть три міста – Ташкент, Бухара та Андижан.
Одним із 24 учасників турніру є збірна України. Підопічні Олександра Косенка виступлять у групі C, де їм протистоятимуть національні команди Аргентини, Афганістану та Анголи.
Усього буде зіграно 51 матч: 36 поєдинків на груповій стадії та ще 15 у плейоф. Стадія матчів на вибування розпочнеться 24 вересня.
В Україні прямі онлайн-трансляції світової першості можна буде переглянути на Суспільному мовленні.
Груповий етап
24 команди були розподілені на 6 груп, по 4 збірних у кожній. До 1/8 фіналу пройдуть переможці груп та команди, які посядуть другі місця, а також чотири найкращі збірні серед тих, що фінішують третіми у своїх квартетах.
Група A
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Парагвай
|1
|1
|0
|0
|+3 (5-2)
|3
|2
|Узбекистан
|1
|0
|1
|0
|0 (3-3)
|1
|3
|Нідерланди
|1
|0
|1
|0
|0 (3-3)
|1
|4
|Коста-Ріка
|1
|0
|0
|1
|-3 (2-5)
|0
14 вересня
15:30 | Парагвай – Коста-Ріка – 5:2
18:00 | Узбекистан – Нідерланди – 3:3
17 вересня
15:30 | Узбекистан – Парагвай
18:00 | Коста-Ріка – Нідерланди
20 вересня
18:00 | Коста-Ріка – Узбекистан
18:00 | Нідерланди – Парагвай
Група B
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Бразилія
|1
|1
|0
|0
|+10 (10-0)
|3
|2
|Таїланд
|1
|1
|0
|0
|+1 (2-1)
|3
|3
|Хорватія
|1
|0
|0
|1
|-1 (1-2)
|0
|4
|Куба
|1
|0
|0
|1
|-10 (0-10)
|0
14 вересня
13:00 | Хорватія – Таїланд – 1:2
15:30 | Бразилія – Куба – 10:0
17 вересня
15:30 | Таїланд – Куба
18:00 | Бразилія – Хорватія
20 вересня
15:30 | Таїланд – Бразилія
15:30 | Куба – Хорватія
Група C
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0 (0-0)
|0
|2
|Україна
|0
|0
|0
|0
|0 (0-0)
|0
|3
|Афганістан
|0
|0
|0
|0
|0 (0-0)
|0
|4
|Ангола
|0
|0
|0
|0
|0 (0-0)
|0
15 вересня
15:30 | Афганістан – Ангола
18:00 | Аргентина – Україна
18 вересня
15:30 | Ангола – Україна
18:00 | Аргентина – Афганістан
21 вересня
18:00 | Ангола – Аргентина
18:00 | Україна – Афганістан
Група D
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Іспанія
|0
|0
|0
|0
|0 (0-0)
|0
|2
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0 (0-0)
|0
|3
|Нова Зеландія
|0
|0
|0
|0
|0 (0-0)
|0
|4
|Лівія
|0
|0
|0
|0
|0 (0-0)
|0
15 вересня
13:00 | Нова Зеландія – Лівія
15:30 | Іспанія – Казахстан
18 вересня
15:30 | Лівія – Казахстан
18:00 | Іспанія – Нова Зеландія
21 вересня
15:30 | Лівія – Іспанія
15:30 | Казахстан – Нова Зеландія
Група E
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Португалія
|0
|0
|0
|0
|0 (0-0)
|0
|2
|Панама
|0
|0
|0
|0
|0 (0-0)
|0
|3
|Таджикистан
|0
|0
|0
|0
|0 (0-0)
|0
|4
|Марокко
|0
|0
|0
|0
|0 (0-0)
|0
16 вересня
15:30 | Португалія – Панама
18:00 | Таджикистан – Марокко
19 вересня
15:30 | Марокко – Панама
18:00 | Португалія – Таджикистан
22 вересня
15:30 | Марокко – Португалія
15:30 | Панама – Таджикистан
Група F
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Іран
|0
|0
|0
|0
|0 (0-0)
|0
|2
|Венесуела
|0
|0
|0
|0
|0 (0-0)
|0
|3
|Гватемала
|0
|0
|0
|0
|0 (0-0)
|0
|4
|Франція
|0
|0
|0
|0
|0 (0-0)
|0
16 вересня
15:30 | Іран – Венесуела
18:00 | Гватемала – Франція
19 вересня
15:30 | Іран – Гватемала
18:00 | Франція – Венесуела
22 вересня
18:00 | Франція – Іран
18:00 | Венесуела – Гватемала