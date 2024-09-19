Португалія мінімально здолала Таджикистан, Франція перемогла Венесуелу на ЧС-2024
Сьогодні, 19 вересня, відбулися 4 матчі 2 туру групового етапу чемпіонату світу з футзалу.
У групі E один із претендентів на перемогу збірна Португалії здобула непросту перемогу над Таджикистаном. Марокко без особливих проблем здолав Панаму. Португалія та Марокко у 3 турі визначать переможця квартету.
У групі F Іран забив 9 голів у ворота Гватемали, а Франція здобула перемогу над Венесуелою. Іран та Франція у заключній зустрічі групового етапа посперечаються за перше місце.
Португалія – Таджикистан 3:2 (2:0)
Марокко – Панама 6:3 (3:1)
Група F, 2 тур
Іран – Гватемала 9:4 (3:3)
Венесуела – Франція 7:3 (3:2)
Зазначимо, що у групі С збірна України у 2 турі впевнено розгромила команду Анголи, забивши представнику Африки сім голів.
Чемпіонат світу з футзалу проходить в Узбекистані. Наступний матч Україна проведе 21 вересня – суперником буде Афганістан. Для того, щоб посісти друге місце, колектив Косенка має здобувати лише перемогу.