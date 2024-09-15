Афганістан обіграв Анголу і став лідером групи України на ЧС-2024

Розпочались поєдинки у групі С на чемпіонаті світу з футзалу. У цьому квартеті грають: Україна, Аргентина, Афганістан та Ангола.

Збірна Афганістану та Ангола видали результативний матч, забивши на двох 10 голів. Більш вдалими були представники Азії, які зуміли відвантажити суперникам 6 голів.

Афганістан – є дебютантом чемпіонату світу з футзалу. На останньому Кубку Азії, що відбувся навесні 2024 року, команда дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Таджикистану (1:2).

Ангола вдруге в історії відібралася на ЧС. На минулому мундіалі африканська команда не вийшла до плейоф.

Чемпіонат світу з футзалу 2024

Група С, 1 тур, 15 вересня

Афганістан – Ангола 6:4 (5:2)

Нагадаємо, свій шлях розпочне і збірна України, яка буде грати проти Аргентини. Чемпіон проведе онлайн-трансляцію матчу.