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Афганістан обіграв Анголу і став лідером групи України на ЧС-2024

Руслан Травкін — 15 вересня, 18:16
Афганістан обіграв Анголу і став лідером групи України на ЧС-2024
FIFA Futsal

Розпочались поєдинки у групі С на чемпіонаті світу з футзалу. У цьому квартеті грають: Україна, Аргентина, Афганістан та Ангола.

Збірна Афганістану та Ангола видали результативний матч, забивши на двох 10 голів. Більш вдалими були представники Азії, які зуміли відвантажити суперникам 6 голів.

Афганістан – є дебютантом чемпіонату світу з футзалу. На останньому Кубку Азії, що відбувся навесні 2024 року, команда дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Таджикистану (1:2).

Ангола вдруге в історії відібралася на ЧС. На минулому мундіалі африканська команда не вийшла до плейоф.

Чемпіонат світу з футзалу 2024
Група С, 1 тур, 15 вересня

Афганістан – Ангола 6:4 (5:2)

Нагадаємо, свій шлях розпочне і збірна України, яка буде грати проти Аргентини. Чемпіон проведе онлайн-трансляцію матчу.

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