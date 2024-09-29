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Україна перемогла Венесуелу та вперше за 28 років вийшла до півфіналу чемпіонату світу

Денис Шаховець — 29 вересня, 19:42
Україна перемогла Венесуелу та вперше за 28 років вийшла до півфіналу чемпіонату світу
Збірна України з футзалу
ФІФА

У Ташкенті на "Хумо Арені" відбувся матч 1/4 фіналу чемпіонату світу 2024 з футзалу, в якому путівку до півфіналу турніру розіграли національні збірні України та Венесуели. Поєдинок завершився перемогою українців із рахунком 9:4.

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У першому таймі команди забили на двох аж вісім м'ячів. Венесуельці двічі відігравалися, роблячи рахунок 1:1 та 3:3, проте на відпочинок підопічні Олександра Косенка пішли за гандикапу у два голи.

Після перерви "синьо-жовті" збільшили свою перевагу й отримали путівку до півфіналу. Цікаво, що один із голів на рахунку нашого голкіпера Олександра Сухова.

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Головним героєм гри став Данило Абакшин, який у першій половині відзначився хет-триком, а після перерви зробив дві результативні передачі на Ростислава Семенченка та Миколу Микитюка.

Чемпіонат світу 2024 з футзалу
1/4 фіналу. 29 вересня

Україна – Венесуела – 9:4

Голи: Абакшин (5, 16, 18), Шотурма (14), Швед (20), Семенченко (21), Сухов (27), Чернявський (32), Микитюк (38) – М.Франсія (6), Віамонте (16), Відаль (17), Моррілльо (30)

Україна вдруге в історії стала півфіналістом чемпіонату світу з футзалу. Вперше їй це вдалося у 1996-му році, тоді "синьо-жовті" посіли 4 підсумкове місце, програвши півфінал та матч за бронзові нагороди.

У півфіналі Україна зіграє проти збірної Бразилії, яка у чвертьфіналі здолала команду Марокко (3:1). Поєдинок 1/2 фіналу відбудеться 2 жовтня у Ташкенті, початок о 18:00 за Києвом.

Збірна України з футзалу результати матчів футзал Чемпіонат світу з футзалу-2024

футзал

Україна вдруге в історії вийшла до півфіналу чемпіонату світу
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