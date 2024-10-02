Україна прикро поступилася Бразилії в півфіналі чемпіонату світу-2024

У Ташкенті на "Хумо Арені" відбувся матч 1/2 фіналу чемпіонату світу 2024 з футзалу, в якому путівку до півфіналу турніру розіграли національні збірні України та Бразилії. Поєдинок завершився перемогою "селесао" з рахунком 3:2.

На 5-й хвилині небезпечно Артур пробивав після обрізки в центрі захисту, однак бразильський гравець влучив у стійку. В наступній атаці збірної України Микитюк мав гольовий момент, але також влучив у каркас воріт.

На 9-й хвилині бразильці вийшли вперед, однак Ліно вибив м'яч з-під руки Олександра Сухова, через що суддя скасував взяття воріт.

Наприкінці першої половини капітан української команди Петро Шотурма зазнав пошкодження, його на ношах винесли з паркету.

На 17-й хвилині поєдинку підопічні Олександра Косенка вийшли вперед! Ігор Чернявський змістився у центрі та пробив низом точно в ближній кут від воротаря.

Ігор Чернявський святкує забитий гол Асоціація футзалу України

На початку другого тайму бразильці зрівняли рахунок. Дієго прорвався по флангу і класно прострілив у центр, м'яч від ноги Семенченка залетів у ворота. А в наступній атаці Дієго відзначився самотужки.

Ростислав Семенченко був близький, щоб відновити паритет, однак влучив у поперечку зі штрафного на 25-й хвилині гри.

На 29-й хвилині збірна України зуміла зрівняти рахунок, Абакшин віддав ідеальну передачу на Корсуна, який у порожні ворота відправив м'яч. На 33-й хвилині українські гравці дуже небезпечно атакували, однак м'яч двічі влучив у стійку.

На 36-й хвилині у ворота збірної України був призначений пенальті через шостий фол, який заробив Мельник. Сухов дотягнувся до м'яча, однак від його руки ігровий снаряд у сітку.

Чемпіонат світу 2024 з футзалу

1/2 фіналу, 2 жовтня

Україна – Бразилія 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Чернявський, 1:1 - 21 автогол Семенченко, 1:2 – 23 Дієго, 2:2 - 29 Корсун, 2:3 – 36 Дієго

Незарахований гол: Ліно 9'

Зазначимо, що Україна вдруге в історії грала у півфіналі чемпіонату світу з футзалу. Вперше їй це вдалося у 1996 році, тоді "синьо-жовті" посіли 4 підсумкове місце, програвши півфінал та матч за бронзові нагороди.

У фіналі Бразилія зіграє з переможцем пари Аргентина – Франція, який визначиться завтра, 3 жовтня, о 18:00 за київським часом.

Бронзовий та золотий фінали відбудуться в один день – 6 жовтня. Збірна України побореться за медалі о 15:30 за київським часом, а "селеасо" вперше за 12 років спробують завоювати титул чемпіонів світу з футзалу о 18:00.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4).