Бразилія декласувала Кубу, Нідерланди зіграли внічию з Узбекистаном на старті ЧС-2024

Сьогодні, 14 вересня, відбулися 4 стартові матчі 1 туру групового етапу чемпіонату світу з футзалу.

Хорватія у матчі-відкритті програла Таїланду. Це перша перемога таїландців над європейською командою на ЧС. До цього було 9 поразок.

Збірна Бразилії декласувала Кубу, забивши у її ворота 10 м'ячів, і не пропустивши жодного. Також Нідерланди зіграли внічию з Узбекистаном, а Парагвай виграв у Коста-Рики.

Чемпіонат світу 2024, футзал

Груповий етап, 14 вересня

Група А

Парагвай – Коста-Рика 5:2 (3:2)

Узбекистан – Нідерланди 3:3 (1:1)

Група В

Бразилія – Куба 10:0 (4:0)

Хорватія – Таїланд 1:2 (0:1)

Нагадаємо, на ЧС-2024 бере участь і Україна. Свій перший матч "жовто-сині" проведуть вже завтра, 15 вересня (початок — о 18:00) проти Аргентини, з якою українці вже зустрічалися в 1/8 фіналу ЧС-2016. Тоді мінімально перемогли "небесно-блакитні", які в підсумку й виграли турнір.