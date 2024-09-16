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Португалія декласувала Панаму, Франція здолала Гватемалу на ЧС-2024

Олександр Булава — 16 вересня, 20:21
Португалія декласувала Панаму, Франція здолала Гватемалу на ЧС-2024

Сьогодні, 16 вересня, відбулися 4 матчі 1 туру групового етапу чемпіонату світу з футзалу.

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У групі Е перемоги здобули команди Ірану та Франції, які не мали проблем у матчах проти Ірану та Гватемали.

У квартеті F Португалія забила 10 м'ячів Панамі, а Марокко розібрався з Таджикистаном.

Чемпіонат світу 2024, футзал
Груповий етап, 14 вересня
Група Е

Іран – Венесуела 7:1 (4:1)

Гватемала – Франція 3:6 (3:2)

Група F

Португалія – Панама 10:1 (8:0)

Таджикистан – Марокко 2:4 (0:1)

Нагадаємо, на ЧС-2024 бере участь і Україна. Свій перший матч "жовто-сині" програли команді Аргентини. Наступний поєдинок національна команда проведе 18 вересня – суперником буде Ангола.

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