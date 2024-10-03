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Визначився суперник України в матчі за 3 місце на ЧС-2024

Денис Шаховець — 3 жовтня, 19:49
Визначився суперник України в матчі за 3 місце на ЧС-2024
Збірна України з футзалу
ФІФА

У Ташкенті на "Хумо Арені" відбувся матч 1/2 фіналу чемпіонату світу 2024 з футзалу, в якому путівку до фіналу турніру розіграли національні збірні Аргентини та Франції. Поєдинок завершився перемогою аргентинців із рахунком 3:2.

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За підсумком зустрічі визначився суперник збірної України в матчі за третє місце. Напередодні "синьо-жовті" в півфіналі поступилися п'ятиразовим чемпіонам світу – бразильцям (2:3).

Чемпіонат світу 2024 з футзалу
1/2 фіналу. 3 жовтня

Аргентина – Франція 3:2

Бронзовий фінал Україна – Франція відбудеться у неділю, 6 жовтня. Початок о 15:30 за київським часом. Наша збірна вдруге в історії зіграє у матчі за третє місце після 1996 року, тоді українці не змогли здобути медалі.

Також 6 жовтня відбудеться фінал Мундіаля, у якому золоті та срібні нагороди розіграють Бразилія та Аргентини.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка розгромно програла аргентинцям (1:7), які є чинними віцечемпіонами світу.

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