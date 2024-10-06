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Бразилія перемогла Аргентину й вшосте в історії стала чемпіоном світу

Денис Шаховець — 6 жовтня, 19:45
Бразилія перемогла Аргентину й вшосте в історії стала чемпіоном світу
ФІФА

У Ташкенті на "Хумо Арені" відбувся фінал чемпіонату світу 2024 з футзалу, в якому найсильнішу футзальну збірну планети визначили національні команди Бразилії та Аргентини. Поєдинок завершився перемогою бразильців із рахунком 2:1.

За Бразилію голами в першому таймі відзначилися Феррау та Рафа Сантос. Аргентина на передостанній хвилині зустрічі відповіла єдиним забитим м'ячем Матіаса Роси.

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Для Бразилії це шоста в історії перемога на чемпіонатах світу. Саме збірна Бразилії є найтитулованішою командою в історії турніру.

Чемпіонат світу 2024 з футзалу
Фінал. 6 жовтня

Бразилія – Аргентина 2:1

Голи: Феррау, 6, Рафа Сантос, 13 – Роса, 39

Раніше збірна України в бронзовому фіналі розгромила команду Франції (7:1), вперше в історії вигравши медалі чемпіонату світу з футзалу.

Нагадаємо, в 1/2 фіналу Україна дала бій Бразилії, проте програла з рахунком 2:3 через пенальті, призначений за 6 фолів у другому таймі.

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