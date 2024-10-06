Україна розгромила Францію та вперше в історії виграла бронзу чемпіонату світу

У Ташкенті на "Хумо Арені" відбувся матч за третє місце чемпіонату світу 2024 з футзалу, в якому бронзові нагороди розіграли національні збірні України та Франції. Поєдинок завершився перемогою українців із рахунком 7:1.

На третій хвилині після єдиноборства з суперником зазнав травми 28-річний універсал Микола Микитюк. Пошкодження виявилося серйозним, тож Микитюк не зміг продовжити гру.

Попри втрату одного з лідерів, команда Олександра Косенка увесь перший тайм контролювала гру й пішла на перерву за мінімальної переваги завдяки голу Ігора Чернявського, який відзначився після передачі від тезки Корсуна.

У дебюті другої половини зустрічі Зварич ударом головою подвоїв перевагу "синьо-жовтих" після передачі від Семенченка. Проте вже за хвилину французи відквитали один гол, повернувши інтригу.

Утім, ця інтрига протрималась недовго. Французи були змушені ризикувати, через що залишали ворота порожніми, чим швидко скористалися українці: Жук оформив дубль, а Абакшин записав на свій рахунок хет-трик.

Україна вперше в історії стала бронзовим призером чемпіонату світу. Ба більше, ця медаль – перша для нашої країни на чоловічих чемпіонатах світу (серед дорослих) в ігрових видах спорту.

Чемпіонат світу 2024 з футзалу

Бронзовий фінал. 6 жовтня

Україна – Франція 7:1

Голи: Чернявський, 11, Зварич, 22, Жук, 27, 28, Абакшин, 30, 30, 33 – Саадауї, 23

Україна вдруге в історії зіграла в бронзовому фіналі Мундіалю. У 1996 році наша збірна, в складі якої грав нинішній головний тренер Олександр Косенко, поступилася в матчі за 3 місце команді Росії – 2:3.

Також сьогодні, 6 жовтня, о 18:00 за Києвом розпочнеться фінальний матч чемпіонату світу 2024, в якому найсильнішу футзальну збірну планети визначать Бразилія та Аргентина.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4). За крок до фіналу підопічні Косенка поступилися п'ятиразовим чемпіонам світу – бразильцям (2:3).