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Аргентина у матчі з 14 голами переграла Анголу, Іспанія розгромила Лівію: результати ЧС-2024 з футзалу

Олексій Мурзак — 21 вересня, 21:01
Аргентина у матчі з 14 голами переграла Анголу, Іспанія розгромила Лівію: результати ЧС-2024 з футзалу

У суботу, 21 вересня, відбулися 4 матчі 3-го туру чемпіонату світу з футзалу-2024 у групах C та D.

У групі С, в якій виступає Україна, Аргентина у матчі з 14 голами перемогла команду Анголи.

Матчі групи D завершилися розгромами: Казахстан з рахунком 10:0 переміг Нову Зеландію, а Іспанія відвантажила 8 голів Лівії.

Тут з першого місця у плейоф пройшла Іспанія, яка випередила казахстанську збірну за рахунок кращої різниці м'ячів.

Чемпіонат світу-2024 з футзалу
3 тур, 21 вересня
Група С

Україна – Афганістан 4:1 (2:0)

Ангола – Аргентина 5:9 (3:4)

Група D

Казахстан – Нова Зеландія 10:0 (4:0)

Лівія – Іспанія 0:8 (0:5)

Збірна України з футзалу впевнено перемогла Афганістан у 3 турі групового етапу чемпіонату світу-2024 в Узбекистані. Матч завершився з рахунком 4:1.

В 1/8 фіналу збірна України зіграє з Нідерландами. Матч відбудеться 24 вересня.

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