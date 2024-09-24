Став відомий перший чвертьфіналіст ЧС-2024 з футзалу

Сьогодні, 24 вересня, відбувся перший матч 1/8 фіналу чемпіонату світу 2024 з футзалу, в якому збірна Бразилії розгромила Косту-Рику.

Поєдинок завершився з рахунком 5:0. Дублем відзначився Негіньо, ще по голу в активі Марсела, Валеріо та Ліно.

Таким чином бразильці стали першою командою, яка вийшла в 1/4 фіналу. Їх суперник визначиться у протистояння Ірану з Марокко.

Чемпіонат світу-2024 – футзал

1/8 фіналу, 24 вересня

Бразилія – Коста-Рика 5:0

Нагадаємо, у другому матчі дня національна збірна України зустрінеться з Нідерландами. Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом, трансляція буде доступна на "Суспільне: Спорт", а сайт Чемпіон проведе текстовий онлайн зустрічі.

У разі перемоги над "помаранчевими" команда Олександра Косенка вийде на переможця пари Іспанія – Венесуела. Цей поєдинок відбудеться завтра, 25 вересня, о 15:30 за київським часом.