Словаччина – не Естонія: прев'ю надважливого для України матчу кваліфікації ЧС-2028

10 листопада 2026 року у Братиславі збірна України з футзалу зіграє чи не найважливіший матч основного етапу кваліфікації чемпіонату світу 2028 року – Словаччина прийматиме "синьо-жовтих" у себе вдома.

Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом і саме вона визначить головного претендента на прохід далі.

Так, підопічні Олександра Косенка – явні фаворити і групи, і загалом відбору. Ще б пак, після "бронзи" минулого чемпіонату світу. Але і Словаччина – не Естонія. Команда досвідчена, має якісних гравців у складі та може нав'язати боротьбу.

Про форму гравців збірної України, очікування від поєдинку та нашого основного суперника у відборі – читайте в цьому матеріалі.

Як вийти на чемпіонат світу 2028?

Та спершу познайомимося з форматом турніру.

На відміну від футболу, шлях до футзального чемпіонату світу значно довший. Існує щонайменше три стадії кваліфікації: попередній етап, основний та елітраунд. Ще є плейоф, але лише якщо фінішувати другими в останньому етапі.

Система виглядає так:

Попередній етап грають найслабші команди – по дві найкращі збірні з кожного квартету проходять у наступну стадію.

грають найслабші команди – по дві найкращі збірні з кожного квартету проходять у наступну стадію. З основного свій шлях розпочинають вже й елітні збірні, зокрема Україна. Далі проходять переможці груп та 4 найкращі другі місця. Решта других місць гратимуть плейоф, через який далі вийдуть ще 4 команди.

свій шлях розпочинають вже й елітні збірні, зокрема Україна. Далі проходять переможці груп та 4 найкращі другі місця. Решта других місць гратимуть плейоф, через який далі вийдуть ще 4 команди. З елітраунду напряму на ЧС вийдуть лише переможці п'яти груп. 4 найкращі збірні, що фінішують другими, гратимуть плейоф за право вийти на головний турнір – так путівки отримають дві команди.

Але тут є нюанс, оскільки місце проведення ЧС ще невідомо. Якщо це буде представник Європи, то до плейоф вийдуть лише два найкращих других місця, а путівку забере лише переможець.

Ми зараз на основному етапі – Україна потрапила до групи 9, де має зіграти лише 4 поєдинки – по 2 з кожним із суперників. З Естонією українці вже провели матч – декласували суперника 9:2. Лишилося 3 гри.

Україна у повній бойовій готовності

Якщо до Естонії підопічні Олександра Косенка підходили після 8-місячної перерви, і не було зрозуміло в якій формі, то зараз...

Давайте спершу про склад. У жовтні в національній команді дебютували два гравці – голкіпер київського ХІТа Олександр Кравець та Вадим Данилюк із Сокола.

Цього разу нових дебютантів уже не буде. Єдина зміна у складі – замість Данилюка, який отримав травму, до збірної після тривалої перерви повернувся Віталій Радевич – капітан сенсаційного дебютанта Екстра-ліги Альянса.

Його форма, як і форма команди питань не викликає – все ж, львівський клуб прямо зараз ділить лідерство чемпіонату.

Як і не викликає питань поява у заявці Кравця. У жовтні, якщо казати відверто, його виклик відверто здивував. Але з того часу відбувся груповий етап Ліги чемпіонів, де у "групі смерті" ХІТ примудрився посісти друге місце, не програвши жодного матчу, а головним героєм команди був без сумніву голкіпер.

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Так само і основний воротар збірної України Олександр Сухов нарешті почав отримувати ігровий час у Спортингу – чинному чемпіону ЛЧ, що не може не радувати перед матчем відбору.

Тож що ми маємо перед Словаччиною: четвірка з польського Євробуса – Назар Швед, Даниіл Абакшин, Ігор Корсун, Ростислав Семенченко – у шаленій формі.

Четвірка з ХІТа – Олександр Кравець, Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Владислав Первєєв – на піднесенні після тріумфу в ЛЧ, де виглядали на дві голови краще за себе місячної давнини.

Юрій Савенко та Мар'ян Масевич привели СкайАп до проміжного лідерства в Екстра-лізі, яке ділять з Альянсом Радевича.

Петро Шотурма та Ілля Приходько систематично показують неймовірний перформанс та рятують Ураган від повного провалу в сезоні. А Микола Микитюк... що казати, коли людина грає в найкращій лізі світу.

Повна бойова готовність.

Збірна України з футзалу АФУ

А що Словаччина – 8 гравців з одного клубу, новий знайомий ХІТа в ЛЧ

Словаччина ніколи в історії не грала на чемпіонаті світу, а на Євро виступала лише одного разу – у 2022 році пройшла до чвертьфіналу, де програла зірковій збірній Іспанії.

Однак це не означає, що суперник прохідний і перемога вже в кишені команди Косенка. Навпаки...

Базовий клуб збірної – чинний чемпіон країни Лученець, з якого до команди приїхало одразу 8 гравців. Тобто взаєморозуміння всередині команди на найвищому рівні.

А ще Лученець – постійний учасник Ліги чемпіонів, і у поточному сезоні грав взагалі в Лізі А – там, де виступають найкращі. Це теж показник рівня.

Як і те, що на відміну від ХІТа, який вийшов у плейоф з "групи смерті", словаки програли всі матчі у групі з чемпіоном Іспанії Барселоною (0:11), казахстанським Семеєм (0:6) – майбутнім суперником дніпровського Атлетик Футзал в 1/8 фіналу, а також швейцарською Мінервою (3:4).

Зіркою ж команди є гравець Ель-Посо – віцечемпіона Іспанії, якого у групі ЛЧ обіграв ХІТ – Томаш Драговскі.

Відверто кажучи, збірна України явно переважає суперника в якості та досвіді, але ця різниця не настільки колосальна, як була з Естонією.

Заявка збірної Словаччини

Воротарі: Марек Кушнір (Лученець), Кевін Коллар (Торунь, Польща)

Універсали: Томаш Драговскі (Ель-Посо, Іспанія), Мартін Доша, Матуш Шевчик, Себастьян Бако, Міхал Варшо, Домінік Оштрак, Томаш Бєлік, Мартін Смерічка (усі – Лученець), Патрік Жатович (Пінерола), Філіп Вактор (Ве-Мет, Польща), Мартін Ждрагал (Пльзень, Чехія), Матуш Палфі (Відзев, Лодзь)

Історія протистоянь України та Словаччини

За всю історію збірні України та Словаччини зустрічалися 11 разів. Максимальна перевага за "синьо-жовтими" – 10 перемог проти 1 поразки. Словаки перемогли лише у товариському матчі 2009 року.

Востаннє вони зустрічалися десять років тому в Одесі, у другому поєдинку плейоф відбору до чемпіонату світу 2016 року – тоді Україна перемогла 5:1, а єдиний гол Словаччини забив Мартін Доша, який отримав виклик і на майбутній матч.

Що казали тренери

Головний тренер збірної України Олександр Косенко відзначив силу та досвід Словаччини, заявивши, що цей матч буде складнішим за гру проти команди Естонії:

"Словаччина – більш досвідчена збірна, неодноразовий учасник різних форумів. Вони гратимуть вдома. Треба ретельно готуватися. Думаю, буде складніша гра. Відбірковий турнір короткий – кожна гра має дуже високу ціну, тому очки втрачати не можна. Будемо намагатися здобути перемогу".

Олександр Косенко АФУ

Помічник тренера збірної Словаччини Антон Бруновський каже, що збірна України – це команда зовсім іншого класу. Однак він додав, що додатковою перевагою команди буде підтримка домашніх трибун:

"Зараз ми зіткнулися із суперником іншого рангу. Україна має свою якість і досвід, тому нам доведеться бути максимально зосередженими, дисциплінованими протягом усього матчу і, перш за все, уникати зайвих помилок. Цей матч може багато сказати про подальший розвиток у групі, тому ми усвідомлюємо його важливість. Нас не чекає нічого легкого, але гравці та вся керівна команда з нетерпінням чекають таких матчів. Я вірю, що вболівальники знову нам допоможуть. Якщо нам вдасться поєднати нашу гру з енергією з трибун, я твердо вірю, що вболівальники будуть нашим наступним гравцем".

Де дивитися матч Словаччина – Україна

Зустріч, яка розпочнеться 10 листопада о 19:00 за київським часом, у прямому ефірі можна буде переглянути на платформі Київстар ТВ.