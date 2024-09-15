ЧС-2024 з футзалу. Аргентина – Україна: онлайн-трансляція
Фото прес-служби АФУ
У неділю, 15 вересня, збірна України з футзалу проведе перший матч на чемпіонаті світу 2024. "Синьо-жовтим" протистоятиме національна команда Аргентини.
Поєдинок стартового туру групового етапу відбудеться в узбекистанському місті Ташкент. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.
Відеотрансляція проводиться телеканалалом "Суспільне Спорт", а також регіональними телеканалами Суспільного.
Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.