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ЧС-2024 з футзалу. Аргентина – Україна: онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 15 вересня, 10:40
Фото прес-служби АФУ
ЧС-2024 з футзалу. Аргентина – Україна: онлайн-трансляція

У неділю, 15 вересня, збірна України з футзалу проведе перший матч на чемпіонаті світу 2024. "Синьо-жовтим" протистоятиме національна команда Аргентини.

Поєдинок стартового туру групового етапу відбудеться в узбекистанському місті Ташкент. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

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Відеотрансляція проводиться телеканалалом "Суспільне Спорт", а також регіональними телеканалами Суспільного.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Збірна України з футзалу Чемпіонат світу з футзалу-2024 текстова трансляція