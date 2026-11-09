Словаччина – Україна: коли та де дивитися матч відбору на ЧС-2028

У вівторок, 10 листопада, збірна України з футзалу проведе другий поєдинок основного етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2028, де її суперником буде Словаччина.

Матч відбудеться у Братиславі на "Гопасс Арені". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

В прямому етері гру транслюватиме платформа Київстар ТБ на каналі "КСТБ Футзал". Перегляд буде доступним в усіх платних підписках будь-якого пакету.

Нагадаємо, що "синьо-жовті" потрапили до групи 9, де також опинилась і збірна Естонії. В першому турі підопічні Олександра Косенка розгромили балтійську команду з рахунком 9:2.

На попередній світовій першості, яка відбулася у 2024 році, українці здобули історичну "бронзу". У матчі за третє місце "синьо-жовті" розгромили Францію (7:1).