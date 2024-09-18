ЧС-2024. Україна – Афганістан: онлайн-трансляція

У суботу, 21 вересня, збірна України з футзалу проведе третій матч на чемпіонаті світу 2024. "Синьо-жовтим" протистоятиме національна команда Афганістану.

Поєдинок третього туру групового етапу відбудеться в узбекистанському місті Андижан. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

Відеотрансляція проводиться телеканалом "Суспільне Спорт", а також регіональними телеканалами Суспільного.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Нагадаємо, в стартовому турі команда Олександра Косенка розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), а в другому впевнено здолала Анголу (7:2).