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ЧС-2024. Україна – Афганістан: онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 18 вересня, 18:00
ЧС-2024. Україна – Афганістан: онлайн-трансляція
Збірна України з футзалу
ФІФА

У суботу, 21 вересня, збірна України з футзалу проведе третій матч на чемпіонаті світу 2024. "Синьо-жовтим" протистоятиме національна команда Афганістану.

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Поєдинок третього туру групового етапу відбудеться в узбекистанському місті Андижан. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

Відеотрансляція проводиться телеканалом "Суспільне Спорт", а також регіональними телеканалами Суспільного.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Нагадаємо, в стартовому турі команда Олександра Косенка розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), а в другому впевнено здолала Анголу (7:2).

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