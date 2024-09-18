Збірна України розгромила Анголу на ЧС-2024 з футзалу

У четвер, 18 вересня, збірна України з футзалу провела другий поєдинок на чемпіонаті світу 2024.

"Синьо-жовтим" протистояла національна команда Анголи. Перемогу з розгромним рахунком 7:2 здобули підопічні Олександра Косенка.

Чемпіон проводив текстову трансляцію матчу.

Чемпіонат світу-2024 – футзал

Група C, 2 тур, 18 вересня

Ангола – Україна 2:7 (1:3)

Голи: 0:1 - 7 Жук, 0:2 - 13 Корсун, 0:3 - 17 Корсун, 1:3 - 17 Елбер, 1:4 - 26 Мельник, 1:5 - 28 Зварич, 1:6 - 32 Чернявський, 2:6 - 40 Веду, 2:7 - 40 Швед

Чемпіонат світу з футзалу проходить в Узбекистані. В іншому матчі групи С Аргентина зіграє проти Афганістану.

Наступний матч Україна проведе 21 вересня – суперником буде Афганістан.