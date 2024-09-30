Аргентина розгромила Казахстан в 1/4 фіналу ЧС-2024 з футзалу

Збірна Аргентини розгромила Казахстан у чвертьфіналі чемпіонату світу-2024 з футзалу.

Поєдинок завершився з рахунком 6:1.

У першому таймі команди голів не забивали, а вже у другому почалася гольова феєрія від латиноамериканців. У ворота Казахстана протягом другої половини зустрічі влетіло шість м'ячів.

Чемпіонат світу 2024 – футзал

1/4 фіналу, 30 вересня



Казахстан – Аргентина 1:6 (0:0)

Голи: 0:1 – 22 Роса, 0:2 – 27 Клаудіньйо, 0:3 – 29 Аррієта, 0:4 – 32 Корсо, 1:4 – 33 Турсагулов, 1:5 – 34 Боло, 1:6 – 36 Аррієта

У півфіналі Аргентина зіграє проти Франції, яка сьогодні вибила в 1/4 Парагвай.

Напередодні у півфінал вийшла збірна України, яка обіграла Венесуелу (9:4). В 1/2 фіналу "синьо-жовті" зіграють зі збірної Бразилії, яка у чвертьфіналі здолала команду Марокко (3:1). Поєдинок 1/2 фіналу відбудеться 2 жовтня у Ташкенті, початок о 18:00 за Києвом.