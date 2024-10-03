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Фінал ЧС-2024. Бразилія – Аргентина: онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 3 жовтня, 20:40
ФІФА
Фінал ЧС-2024. Бразилія – Аргентина: онлайн-трансляція

У неділю, 6 жовтня, в узбекистанському Ташкенті відбудеться фінальний матч чемпіонату світу 2024 з футзалу між національними збірними Бразилії та Аргентини.

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Поєдинок відбудеться в узбекистанському Ташкенті. Відеотрансляція проводиться телеканалом "Суспільне Спорт", а також регіональними телеканалами Суспільного.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

Нагадаємо, у півфіналі Бразилія перемогла Україну (3:2), а Аргентина з таким же рахунком здолала Францію.

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