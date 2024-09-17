Бразилія знищила Хорватію, Таїланд забив 10 голів Кубі на ЧС-2024

Сьогодні, 17 вересня, відбулися 4 матчі 2 туру групового етапу чемпіонату світу з футзалу.

У групі А Коста-Рика розписала мирову з Нідерландами, а Узбекистан поступився Парагваю.

У квартеті В Таїланд та Куба забили 15 м'ячів на двох, в іншій зустрічі групи Бразилія розгромила Хорватію.

Зазначимо, що результатами 2 туру вихід у плейоф гарантували національній збірні Парагваю, Бразилії та Таїланду.

Чемпіонат світу 2024, футзал

Груповий етап, 14 вересня

Група А, 2 тур

Коста-Рика – Нідерланди 2:2 (1:1)

Узбекистан – Парагвай 1:4 (0:2)

Група В

Таїланд – Куба 10:5 (3:3)

Бразилія – Хорватія 8:1 (4:1)

Нагадаємо, на ЧС-2024 бере участь і Україна. Свій перший матч "жовто-сині" програли команді Аргентини. Наступний поєдинок національна команда проведе 18 вересня – суперником буде Ангола.