Андердог дав бій: Аргентина мінімально обіграла Афганістан та достроково виграла групу України

Сьогодні, 18 вересня, відбулися 4 матчі 2 туру групового етапу чемпіонату світу з футзалу.

У групі С збірна України впевнено розгромила команду Анголи, забивши представнику Африки сім голів.

В іншому матчі групи зійшлися Аргентина та Афганістан. Латиноамериканці були фаворитами, але суперник дав їм справжній бій. "Альбіселесте" здобули мінімально перемогу (2:1). Цього вистачило, щоб достроково вийти з першого місця у плейоф.

Також два матчі відбулося у групі D. Казахстан без проблем обіграв Лівію (4:1), а іспанці просто познущалися з Нової Зеландії (7:1), хоча за підсумками першого тайму була нічия.

Чемпіонат світу, футзал

Груповий етап, 18 вересня

Група С, 2 тур

Ангола – Україна 2:7 (1:3)

Аргентина – Афганістан 2:1 (1:0)

Група D, 2 тур

Лівія – Казахстан 1:4 (1:3)

Іспанія – Нова Зеландія 7:1 (1:1)

Чемпіонат світу з футзалу проходить в Узбекистані. Наступний матч Україна проведе 21 вересня – суперником буде Афганістан. Для того, щоб посісти друге місце, колектив Косенка має здобувати лише перемогу.