Парагвай у додатковий час обіграв Афганістан та вийшов у чвертьфінал ЧС-2024

25 серпня відбувся матч 1/8 фіналу чемпіонату світу 2024 з футзалу, в якому збірна Парагваю перемогла Афганістан.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1. Перший гол забив саме Афганістан, але вже у другому таймі з голом Мартінеса парагвайці зрівняли рахунок. Доля поєдинку вирішувалася у додатковий час, де Парагвай за дві хвилини оформив два голи, тим самим забезпечив собі вихід у чвертьфінал турніру.

Варто зазначити, що саме Афганістан став суперником України у вирішальному матчі за прохід у плейоф турніру. Тоді "синьо-жовті" здобули впевнену перемогу 4:1.

Чемпіонат світу-2024 – футзал

1/8 фіналу, 25 вересня

Парагвай – Афганістан 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 15 Хосані, 1:1 – 30 Мартінес, 2:1 – 41 Мендез, 3:1 – 42 Еспіноза.

Суперник парагвайців визначиться у матчі Франція – Таїланд, який відбудеться завтра, 27 вересня. Початок зустрічі – о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, окрім Парагваю, у чвертьфінал ЧС-2024 вийшли Україна, Венесуела та Бразилія.