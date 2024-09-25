ЧС-2024. Україна – Венесуела: онлайн-трансляція
ФІФА
У неділю, 29 вересня, збірна України з футзалу проведе матч 1/4 фіналу чемпіонату світу 2024. "Синьо-жовтим" протистоятиме національна команда Венесуели.
Поєдинок відбудеться в узбекистанському Ташкенті. Відеотрансляція проводиться телеканалом "Суспільне Спорт", а також регіональними телеканалами Суспільного.
Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.
Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті. У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу.