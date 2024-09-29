Визначився потенційний суперник України в півфіналі ЧС-2024

Сьогодні, 29 вересня, відбувся матч у чвертьфіналі чемпіонату світу 2024 з футзалу.

У першому поєдинку ігрового дня Бразилія впевнено перемогла Марокко (3:1).

Рахунок у матчі відкрили бразильці, забитим м'ячем відзначився Марсел. Марокко одразу хотіло відігратись, проте під кінець другого тайму пропустили другий гол від Леандро Ліно.

У другому таймі Діего забив третій вирішальний м'яч, проте під кінець зустрічі Бумезо зумів відіграти бодай один гол.

Зазначимо, що збірна Бразилії зустрінеться з переможцем пари Україна – Венесуела.

Чемпіонат світу 2024 – футзал

1/4 фіналу, 29 вересня

Бразилія – Марокко 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 12 Марсел, 2:0 – 18 Леандро Ліно, 3:0 – 29 Діего, 3:1 – 34 Бумезо

Матч збірної України відбудеться сьогодні, 29 вересня. Початок гри – о 18:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію.

Українці у 1/8 фіналу обіграли Нідерланди (3:1). На груповому етапі "синьо-жовті" спочатку розгромно програли чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогли Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.