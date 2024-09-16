ЧС-2024. Ангола – Україна: онлайн-трансляція

У середу, 18 вересня, збірна України з футзалу проведе другий матч на чемпіонаті світу 2024. "Синьо-жовтим" протистоятиме національна команда Анголи.

Поєдинок другого туру групового етапу відбудеться в узбекистанському місті Ташкент. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за Києвом.

Відеотрансляція проводиться телеканалалом "Суспільне Спорт", а також регіональними телеканалами Суспільного.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Нагадаємо, в стартовому турі команда Олександра Косенка розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7).