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ЧС-2024. Ангола – Україна: онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 16 вересня, 10:53
ФІФА
ЧС-2024. Ангола – Україна: онлайн-трансляція

У середу, 18 вересня, збірна України з футзалу проведе другий матч на чемпіонаті світу 2024. "Синьо-жовтим" протистоятиме національна команда Анголи.

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Поєдинок другого туру групового етапу відбудеться в узбекистанському місті Ташкент. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за Києвом.

Відеотрансляція проводиться телеканалалом "Суспільне Спорт", а також регіональними телеканалами Суспільного.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Нагадаємо, в стартовому турі команда Олександра Косенка розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7).

Збірна України з футзалу Чемпіонат світу з футзалу-2024 текстова трансляція