Франція декласувала Таїланд та вийшла у чвертьфінал ЧС-2024

Сьогодні, 27 вересня відбувся матч 1/8 фіналу чемпіонату світу 2024 з футзалу.

Зустріч завершилася з рахунком 2:5. Перший гол забили французи, а вже у другому таймі з голом Туре "синьо-білі" подвоїли результат. Таїландці швидко відіграли 1 м'яч, проте це їм не допомогло. Під кінець зустрічі Франція за 2 хвилини забили 2 голи та декласувала суперника.

Чемпіонат світу 2024 – футзал

1/8 фіналу, 27 вересня

Таїланд – Франція 2:5 (0:1)

Голи: 0:1 – 8 Бендал, 0:2 – 23 Туре, 1:2 – 25 Тунклянг, 1:3 29 – Мохаммед, 2:3 – 33 Вінгвон, 2:4 – 38 Мухудін, 2:5 – 39 Саадуї

Сьогодні відбудеться ще один матч:

18:00. Аргентина – Хорватія

Нагадаємо, у чвертьфіналі чемпіонату світу збірна України зіграє проти Венесуели. Матч відбудеться у неділю, 29 вересня. Початок гри – о 18:00 за київським часом.

Українці у 1/8 фіналу обіграли Нідерланди (3:1). На груповому етапі "синьо-жовті" спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.