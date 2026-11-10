Збірна України здолала Словаччину у відбірковому матчі на ЧС-2028
У вівторок, 10 листопада, збірна України з футзалу на виїзді здолала Словаччину у другому турі кваліфікаційного етапу на чемпіонат світу-2028.
Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь підопічних Олександра Косенка.
На 19-й хвилині Микола Микитюк вивів "синьо-жовтих" уперед. Він забив гол ударом в один дотик після передачі воротаря Олександра Сухова.
Після цього Україна продовжила домінувати на майданчику. Тривалий час їй не вдавалось збільшити перевагу на табло, поки на 34-й хвилині Ростислав Семенченко не відзначився взяттям воріт.
Він реалізував свій момент після передачі Данила Абакшина. 23-річний універсал пробив у ближній кут і з цим ударом не вдалось впоратись голкіперу господарів.
Після цього Словаччина почала грати із п'ятим польовим, а згодом залишилась у меншості. Врешті-решт господарі на останній хвилині забили гол престижу, після чого відзначились і другим взяттям воріт, але вже після фінальної сирени.
Кваліфікація на ЧС-2028
Основний раунд, 10 листопада
Словаччина – Україна 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 19 Микитюк, 0:2 – 34 Семенченко, 1:2 – 40 Драговський
Вилучення: Шевчик, 37
Зазначимо, що завдяки цьому результату команда Косенка закріпилась на першій сходинці турнірної таблиці. В першому турі вона розгромила Естонію з рахунком 9:2.
Як відомо, "синьо-жовті" потрапили до групи 9. Матчі-відповіді заплановані на 2027 рік.
Нагадаємо, що на попередній світовій першості 2024 Україна здобула історичну "бронзу". У матчі за третє місце наша національна команда розгромила Францію (7:1).