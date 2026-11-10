Збірна України здолала Словаччину у відбірковому матчі на ЧС-2028

У вівторок, 10 листопада, збірна України з футзалу на виїзді здолала Словаччину у другому турі кваліфікаційного етапу на чемпіонат світу-2028.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь підопічних Олександра Косенка.

На 19-й хвилині Микола Микитюк вивів "синьо-жовтих" уперед. Він забив гол ударом в один дотик після передачі воротаря Олександра Сухова.

Після цього Україна продовжила домінувати на майданчику. Тривалий час їй не вдавалось збільшити перевагу на табло, поки на 34-й хвилині Ростислав Семенченко не відзначився взяттям воріт.

Він реалізував свій момент після передачі Данила Абакшина. 23-річний універсал пробив у ближній кут і з цим ударом не вдалось впоратись голкіперу господарів.

Після цього Словаччина почала грати із п'ятим польовим, а згодом залишилась у меншості. Врешті-решт господарі на останній хвилині забили гол престижу, після чого відзначились і другим взяттям воріт, але вже після фінальної сирени.

Кваліфікація на ЧС-2028

Основний раунд, 10 листопада

Словаччина – Україна 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 19 Микитюк, 0:2 – 34 Семенченко, 1:2 – 40 Драговський

Вилучення: Шевчик, 37

Зазначимо, що завдяки цьому результату команда Косенка закріпилась на першій сходинці турнірної таблиці. В першому турі вона розгромила Естонію з рахунком 9:2.

Як відомо, "синьо-жовті" потрапили до групи 9. Матчі-відповіді заплановані на 2027 рік.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що на попередній світовій першості 2024 Україна здобула історичну "бронзу". У матчі за третє місце наша національна команда розгромила Францію (7:1).