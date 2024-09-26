Марокко втримав перемогу над Іраном і вийшов у чвертьфінал ЧС-2024

26 вересня відбулися два матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2024 з футзалу.

У першому матчі ігрового дня зійшлися збірна Марокко та Ірану. Представники Африки дуже потужно відіграли перший тайм, що дозволило їм повести у рахунку 4:1.

У другому таймі іранці заграли більш організовано і були близькими до камбеку, але не зуміли перевести зустріч в екстра-тайм.

Чемпіонат світу-2024 – футзал

1/8 фіналу, 26 вересня

Іран – Марокко 3:4 (1:4)

18:00 Португалія – Казахстан

Нагадаємо, у чвертьфіналі чемпіонату світу збірна України зіграє проти Венесуели. Матч відбудеться у неділю, 29 вересня. Початок гри – 18:00 за київським часом.

Збірна України у 1/8 фіналу обіграла Нідерланди (3:1). На груповому етапі "синьо-жовті" спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.