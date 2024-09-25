Венесуела та Іспанія у шаленому матчі визначили суперника збірної України в 1/4 фіналу ЧС-2024

Сьогодні, 25 вересня, відбудуться 2 матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2024 з футзалу.

У першому поєдинку ігрового дня зійшлися збірні Іспанії та Венесуели. Перемогу здобули венесуельці та стали суперником збірної України у чвертьфіналі ЧС-2024.

"Фурія Роха" була справжнім фаворитом. Це вони почали доводити з перших хвилин, взявши м'яч під свій контроль. Першими забили венесуельці – на 13 хвилині їхній голкіпер Хосе Вільялобос вибив м'яч від своїх воріт, його колега зі збірної Іспанії не вдало зіграв на виході і пропустив гол.

У другому таймі перевага іспанців ставала все більшою. Було лише питанням часу, коли вони зуміють відновити паритет. Сталося це на 24 хвилині.

До самого кінця гри Венесуела сиділа в обороні, досить рідко вибігаючи в контратаки. Одна з таких атак завершилася успішним ударом від Віктора Каренья.

В останні 90 секунд Іспанії грала в 5 польових, але так і не зуміла перевести гру в екстра-тайми.

Чемпіона світу-2024 з футзалу

1/8 фіналу, 25 вересня

Іспанія – Венесуела 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Вільялобос (13), 1:1 – Гомес (24), 1:2 – Каренья (39)

Сьогодні відбудеться ще один матч 1/8 фіналу

18:00 Парагвай – Афганістан

Матч 1/4 фіналу між Україною та Венесуелою відбудеться у неділю, 29 вересня. Початок гри – 18:00 за київським часом.

Збірна України у 1/8 фіналу обіграла Нідерланди (3:1). На груповому етапі "синьо-жовті" спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.