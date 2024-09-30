Франція здолала Парагвай у чвертьфіналі ЧС-2024

Збірна Франції обіграла Парагвай у чвертьфіналі чемпіонату світу-2024 з футзалу.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Французи вийшли вперед на старті другої половини гри після удару Гіріо. Парагвай стараннями Мартінеса зміг відновити рівновагу, проте "Ле бльо" знову забили, цього разу відзначився Мохаммед.

Зазначимо, що збірна Франції зустрінеться з переможцем пари Казахстан – Аргентина.

Чемпіонат світу 2024 – футзал

1/4 фіналу, 30 вересня

Франція – Парагвай 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 22 Гіріо, 1:1 – 28 Мартінес, 2:1 – 35 Мохаммед

Напередодні у півфінал вийшла збірна України, яка обіграла Венесуелу (9:4). В 1/2 фіналу "синьо-жовті" зіграють зі збірної Бразилії, яка у чвертьфіналі здолала команду Марокко (3:1). Поєдинок 1/2 фіналу відбудеться 2 жовтня у Ташкенті, початок о 18:00 за Києвом.

Зазначимо, що Україна вдруге в історії стала півфіналістом чемпіонату світу з футзалу. Вперше їй це вдалося у 1996 році, тоді "синьо-жовті" посіли 4 підсумкове місце, програвши півфінал та матч за бронзові нагороди.