ЧС-2024. Україна перемогла Нідерланди й вийшла до чвертьфіналу

У Ташкенті відбувся матч 1/8 фіналу чемпіонату світу 2024 з футзалу, в якому путівку до чвертьфіналу турніру розіграли національні збірні Нідерландів та України. Поєдинок завершився перемогою українців із рахунком 3:1.

Підопічні Олександра Косенка відкрили рахунок на шостій хвилині. Ефектна комбінація завершилась передачею Абакшина на Зварича, який переправив м'яч у ворота нідерландців.

Через дві хвилини "синьо-жовті" могли подвоювати свою перевагу, проте після удару Микитюка зі штрафного та рикошету м'яч влучив у поперечку. На перерву команди пішли за мінімальної переваги українців.

У другому таймі нідерландців ще раз врятував каркас воріт – трішки не пощастило Корсуну. А згодом Бузамбу зрівняв рахунок після передачі від Букарі.

Утім, дуже швидко Україна знову перехилила чаші терезів на свій бік. Сухов зробив ривок на половину суперників і віддав праворуч на Мельника, а той з гострого кута відправив м'яч у ворота.

А на останній хвилині Мельник оформив дубль, поставивши фінальну крапку – 3:1.

Чемпіонат світу 2024 з футзалу

1/8 фіналу. 24 вересня

Нідерланди – Україна – 1:3

Голи: Бузамбу (29) – Зварич (6), Мельник (31, 40)

У чвертьфіналі Україна зіграє проти переможця протистояння між Іспанією та Венесуелою. Поєдинок 1/4 фіналу відбудеться 29 вересня у Ташкенті.

Раніше першим чвертьфіналістом світової першості стала Бразилія, яка розгромила Коста-Ріку.