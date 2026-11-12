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Обійшла Францію: збірна України піднялася на 4 місце у рейтингу УЄФА

Микола Літвінов — 12 листопада 2026, 22:43
Обійшла Францію: збірна України піднялася на 4 місце у рейтингу УЄФА
Збірна України з футзалу
Getty Images

Збірна України з футзалу стала четвертою у рейтингу найкращих національних команд Європи у рейтингу УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.

"Синьо-жовті" мають 2353.333 балів. Завдяки цьому показнику наша команда випередила у рейтингу Францію та Казахстан, які посідають п'яте та шосте місця відповідно.

Водночас Україні не вистачає 193.795 балів, аби відкинути з трійки лідерів Росію. На другій позиції розташувалася Іспанія, а Португалія, яка за останні 8 років двічі ставала чемпіонкою Європи та один раз виграла світову першість, досі залишається лідером.

Топ-10 рейтингу УЄФА з футзалу. 

  1. Португалія – 2970,595
  2. Іспанія – 2842,153
  3. Росія – 2547,128
  4. Україна – 2353,333
  5. Франція – 2326,227
  6. Казахстан – 2304,046
  7. Хорватія – 2165,712
  8. Італія – 2020,146
  9. Польща – 1931,237
  10. Білорусь – 1893,463

Варто зазначити, що команди з першої четвірки у рейтингу УЄФА можуть бути представлені на єврокубковій арені двома клубами.

Нагадаємо, що підопічні Олександра Косенка розпочали кваліфікаційний етап на чемпіонат світу 2028 року з розгромної перемоги над Естонією (9:1), а у наступному турі впоралися зі Словаччиною (2:1).

На попередній світовій першості "синьо-жовті" здобули першу в історії бронзову медаль, декласувавши у матчі за третє місце Францію з рахунком 7:1.

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