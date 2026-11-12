Обійшла Францію: збірна України піднялася на 4 місце у рейтингу УЄФА
Збірна України з футзалу стала четвертою у рейтингу найкращих національних команд Європи у рейтингу УЄФА.
Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.
"Синьо-жовті" мають 2353.333 балів. Завдяки цьому показнику наша команда випередила у рейтингу Францію та Казахстан, які посідають п'яте та шосте місця відповідно.
Водночас Україні не вистачає 193.795 балів, аби відкинути з трійки лідерів Росію. На другій позиції розташувалася Іспанія, а Португалія, яка за останні 8 років двічі ставала чемпіонкою Європи та один раз виграла світову першість, досі залишається лідером.
Топ-10 рейтингу УЄФА з футзалу.
- Португалія – 2970,595
- Іспанія – 2842,153
- Росія – 2547,128
- Україна – 2353,333
- Франція – 2326,227
- Казахстан – 2304,046
- Хорватія – 2165,712
- Італія – 2020,146
- Польща – 1931,237
- Білорусь – 1893,463
Варто зазначити, що команди з першої четвірки у рейтингу УЄФА можуть бути представлені на єврокубковій арені двома клубами.
Нагадаємо, що підопічні Олександра Косенка розпочали кваліфікаційний етап на чемпіонат світу 2028 року з розгромної перемоги над Естонією (9:1), а у наступному турі впоралися зі Словаччиною (2:1).
На попередній світовій першості "синьо-жовті" здобули першу в історії бронзову медаль, декласувавши у матчі за третє місце Францію з рахунком 7:1.