Обійшла Францію: збірна України піднялася на 4 місце у рейтингу УЄФА

Збірна України з футзалу стала четвертою у рейтингу найкращих національних команд Європи у рейтингу УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.

"Синьо-жовті" мають 2353.333 балів. Завдяки цьому показнику наша команда випередила у рейтингу Францію та Казахстан, які посідають п'яте та шосте місця відповідно.

Водночас Україні не вистачає 193.795 балів, аби відкинути з трійки лідерів Росію. На другій позиції розташувалася Іспанія, а Португалія, яка за останні 8 років двічі ставала чемпіонкою Європи та один раз виграла світову першість, досі залишається лідером.

Топ-10 рейтингу УЄФА з футзалу.

Португалія – 2970, 595 Іспанія – 2842, 153 Росія – 2547, 128 Україна – 2353,333 Франція – 2326, 227 Казахстан – 2304, 046 Хорватія – 2165, 712 Італія – 2020, 146 Польща – 1931, 237 Білорусь – 1893, 463

Варто зазначити, що команди з першої четвірки у рейтингу УЄФА можуть бути представлені на єврокубковій арені двома клубами.

Нагадаємо, що підопічні Олександра Косенка розпочали кваліфікаційний етап на чемпіонат світу 2028 року з розгромної перемоги над Естонією (9:1), а у наступному турі впоралися зі Словаччиною (2:1).

На попередній світовій першості "синьо-жовті" здобули першу в історії бронзову медаль, декласувавши у матчі за третє місце Францію з рахунком 7:1.