Шевчук – прапороносиця України на церемонії закриття юнацьких Олімпійських ігор-2026

Футзалістка Оксана Шевчук понесе український прапор на церемонії закриття юнацьких Олімпійських ігор-2026 у Дакарі.

Про це повідомляє НОК України.

Офіційний захід відбудеться 13 листопада у сенегальському Діамніадіо. Сайт Національного олімпійського комітету України покаже ретрансляцію церемонії о 20:00 (за київським часом). Нагадаємо, що Суспільне Мовлення не транслює закриття ЮОІ-2026 через участь російських та білоруських спортсменів.

Капітанка дівочої збірної України з футзалу поділилася емоціями перед відповідальною місією.

"Для мене велика честь нести прапор України на церемонії закриття юнацьких Олімпійських ігор. Це особливий момент, яким хочеться насолодитися до останньої миті, адже ці Ігри подарували нам неймовірні емоції, новий досвід і незабутні спогади. Дуже щаслива, що ми з командою змогли завершити цей шлях з історичними золотими медалями та гідно представити нашу країну. Це спогади, які назавжди залишаться в моєму серці!" – сказала 17-річна спортсменка.

Нагадаємо, що Шевчук разом із національною командою завоювала "золото" юнацької Олімпіади-2026, обігравши у фіналі суперниць із Венесуели (4:3).

Раніше українська футзалістка прокоментувала тріумф на ЮОІ-2026.

Додамо, що наразі у скарбничці України 8 нагород (3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові). Щонайменше ще "срібло" буде додане до цього активу. 13 листопада українка "NikaStar" пробилася до фіналу у брейкінгу.