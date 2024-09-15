Україна розгромно програла Аргентині в стартовому матчі на чемпіонаті світу

У неділю, 15 вересня, збірна України з футзалу провела стартовий поєдинок на чемпіонаті світу 2024. "Синьо-жовтим" протистояла національна команда Аргентини.

Колектив Олександра Косенка досить непогано почав гру. Україна грала агресивно, що дозволило першими відкрити рахунок – чудовий удар реалізував Шотурма.

За хвилину до закінчення першого тайму Аргентина через шостий фол українців отримала право на пенальті. На жаль, Сухов не зумів відбити удар Аррієта. Через 20 секунд після цього "альбіселесте" стали лідерами – Браді п'ятою замкнув простріл Гауно.

На першій хвилині другого тайму Роса подвоїв перевагу аргентинців. Після цього зустріч на декілька хвилин заспокоїлася. "Синьо-жовті" почали розігрувати п'ятого. Воротар Сухов допустив помилку, що дозволило Борруто відзначитися у пусті ворота. Через хвилину Аррієта оформив дубль. До кінця гри аргентинці зуміли забити ще двічі.

Чемпіонат світу-2024 – футзал

Група C, 1 тур, 15 вересня

Аргентина – Україна 7:1 (2:1)

Голи: 0:1 – Шотурма (16), 1:1 – Арієтта (19), 2:1 – Браді (20), 3:1 – Роса (21), 4:1 – Борруто (30), 5:1 – Арієтта (32), 6:1 – Алемані (39), 7:1 – Борутто (40)

Чемпіонат світу з футзалу проходить в Узбекистані. В іншому матчі групи С Афганістан у результативному поєдинку обіграв Анголу (6:4). Наступний матч Україна проведе 18 вересня – суперником буде Ангола. 21 вересня команда Косенка зіграє проти Афганістану.