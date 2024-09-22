Франція поступилась Ірану, Португалія розібралась з Марокко на ЧС-2024 з футзалу

У неділю, 22 вересня, відбулися 4 матчі 3-го туру чемпіонату світу з футзалу 2024 у групах E та F.

У квартеті F свою третю перемогу на турнірі здобула збірна Ірану, яка переграла Францію. У паралельному матчі Венесуела переграла Гватемалу.

Групу Е впевнено виграла Португалія, яка у 3 турі обіграла Марокко.

Чемпіонат світу-2024 з футзалу

3 тур, 21 вересня

Група F

Венесуела – Гватемала 7:3 (2:1)

Франція – Іран 1:4 (0:0)

Група Е

Марокко – Португалія 1:4 (0:2)

Панама – Таджикистан 8:3 (3:1)

Напередодні збірна України з футзалу впевнено перемогла Афганістан у 3 турі групового етапу чемпіонату світу 2024 в Узбекистані. Матч завершився з рахунком 4:1.

В 1/8 фіналу збірна України зіграє з Нідерландами. Матч відбудеться 24 вересня.