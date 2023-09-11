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Ребров: "Гравці розуміють, що це дуже важливий матч як для Італії, так і для нас"

Сьогодні 21:00 Nastya Bolshakova 173 0
Ребров: "Гравці розуміють, що це дуже важливий матч як для Італії, так і для нас"
#Збірна України, #Сергій Ребров

Джерело - УАФ.

Напередодні матчу кваліфікації Євро-2024 проти команди Італії головний тренер національної збірної України Сергій Ребров дав прес-конференцію.

— Після поєдинку з Англією пройшло всього два дні. В якому фізичному стані перебуває команда, яке навантаження отримує?

— Зараз немає ніякого навантаження, хлопці відновлюються. Навіть під час вечірнього тренування ми будемо більше знайомитися з полем та готуватися до гри. Ці два дні займаємося лише відновленням.

— Збірна України ще жодного разу не перемагала італійців. Це слугуватиме мотивацією чи є моральний тиск на команду?

— Італія — це топ-команда, тому ми її не перемагали. Дуже складно грати з такими суперниками. З Англією ми здобули очко, але це було дуже й дуже складно. Така ж гра нас очікує завтра. Ми повинні вірити в себе, розуміти, що тільки своєю грою можемо здобути очки на "Сан-Сіро".

— Збірна Італії переживає не найкращі часи, зважаючи на результати, травми, зміну тренера. Чи допоможе це вам, можливо, психологічно?

— Я сподіваюся, що зараз збірна України переживає дуже хороші часи. Криза в Італії? Я дивився усі матчі Італії, у тому числі у фінальному етапі Ліги націй, — це дуже гарна команда. Так, вони не виграли Лігу націй, але показують дуже високий рівень. Тому я не вважаю, що вони в кризі. Це дуже сильний суперник, до якого ми повинні ставитися дуже серйозно.

Большакова Анастасія, Champion

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