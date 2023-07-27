Відео дня: шедевральний гол Кане на 93-й хвилині приніс Ворсклі вольову перемогу в матчі Ліги конференцій

Дуже емоційний старт єврокубків-2023/24 для полтавців

Джерело - Чемпіон.

Ворскла завдяки голу Ібрагіма Кане в компенсований до другого тайму час здобула вольову перемогу (2:1) над грузинською Ділою у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Малійський півзахисник української команди виконав технічно складний удар, завершивши атаку на 93-й хвилині гри.

Коментатори не відразу повірили такому щастю.

Відео

Цікаво, що у воротах полтавців відзначився український легіонер Діли - Микола Ковталюк...

Матч-відповідь відбудеться 3 серпня у Грузії. Початок - о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, цього самого дня в іншому кваліфікаційному протистоянні ЛК справжню феєрію влаштував Роман Безус, оформивши хет-трик у матчі Габала - Омонія.

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