Ворскла вирвала перемогу в Діли у кваліфікації Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Ворскла здолала грузинську Ділу в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.
Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь полтавців.
Переможним голом відзначився Ібрагім Кане на 93-й хвилині.
Ліга конференцій УЄФА
Кваліфікація, 2-й раунд
27 липня, перший матч
Ворскла - Діла 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 57 Ковталюк, 1:1 - 73 Феліпе, 2:1 - 90+3 Кане
Попередження: Чеснаков 34, Феліпе 39, Тевзадзе 56, Ковталюк 90+5, Павлюк 90+5
Склади команд:
Ворскла: Ісенко, Крупський, Де Сантана (Хрипчук 83), Чеснаков, Пердута, Кане, Юрченко (Нестеренко 74), Павлюк, Феліпе, Челядін (Скляр 74), Степанюк
Запас: Домолега, Єрмолов, Лукас Рамірес, Скляр, Кулаковський, Нестеренко, Ізотов, Тузенко, Черниш, Хрипчук, Оденцов
Діла: Кучеренко, Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценидзе, Читеїшвілі, Парулава (Сардалішвілі 69), Сантос, Жеан Віктор (Андронікашвілі 69), Гейл (Мзвакалі 74), Ковталюк, Гоміс (Кухіанідзе 80)
Запас: Чикашуа, Гапріндашвілі, Ассамоа, Мзвакалі, Ету
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