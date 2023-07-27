Головне
Мінспорту опублікувало заяву щодо участі українців у міжнародних змаганнях
Сьогодні 19:41 300
Ворскла вирвала перемогу в Діли у кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 22:22 294
Новачку Шахтаря та захиснику Динамо загрожує до 6 років позбавлення волі за маніпулювання спортивними результатами
Сьогодні 21:19 471
Хет-трик Безуса приніс Омонії перемогу над Габалою в кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 20:59 296
Нива Тернопіль здолала Буковину: Результати матчів 1 туру Першої ліги
Сьогодні 18:57 488
Беленюк: Існувала домовленість між Харлан та керівництвом FIE
Сьогодні 17:17 1628 1
Сілва прийняв рішення завершити кар'єру
Сьогодні 17:00 391
Матчі 12 клубів УПЛ трансюватимуться на Setanta Sports
Сьогодні 16:09 624
Харлан ризикує отримати тривалу дискваліфікацію
Сьогодні 15:22 969
Збірна Австралії програла Нігерії: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:13 813
Прямі трансляції

Ворскла вирвала перемогу в Діли у кваліфікації Ліги конференцій

Переможним голом відзначився Ібрагім Кане на 93-й хвилині матчу
Сьогодні 22:22 294 0
Ворскла вирвала перемогу в Діли у кваліфікації Ліги конференцій
#Діла, #Ліга конференцій, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Ворскла здолала грузинську Ділу в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь полтавців.

Переможним голом відзначився Ібрагім Кане на 93-й хвилині.

Ліга конференцій УЄФА
Кваліфікація, 2-й раунд
27 липня, перший матч

Ворскла - Діла 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Ковталюк, 1:1 - 73 Феліпе, 2:1 - 90+3 Кане

Попередження: Чеснаков 34, Феліпе 39, Тевзадзе 56, Ковталюк 90+5, Павлюк 90+5

Склади команд:

Ворскла: Ісенко, Крупський, Де Сантана (Хрипчук 83), Чеснаков, Пердута, Кане, Юрченко (Нестеренко 74), Павлюк, Феліпе, Челядін (Скляр 74), Степанюк

Запас: Домолега, Єрмолов, Лукас Рамірес, Скляр, Кулаковський, Нестеренко, Ізотов, Тузенко, Черниш, Хрипчук, Оденцов

Діла: Кучеренко, Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценидзе, Читеїшвілі, Парулава (Сардалішвілі 69), Сантос, Жеан Віктор (Андронікашвілі 69), Гейл (Мзвакалі 74), Ковталюк, Гоміс (Кухіанідзе 80)

Запас: Чикашуа, Гапріндашвілі, Ассамоа,  Мзвакалі, Ету

Раніше хет-трик Безуса приніс Омонії перемогу над Габалою.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Арум: У мене є три найкращі панчери в боксі Арум: У мене є три найкращі панчери в боксі 4283
Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ 2671
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів 2961
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів 2523
Реал з Луніним переграв Манчестер Юнайтед Реал з Луніним переграв Манчестер Юнайтед 6809
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 14165
Рекомендуємо
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2615
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 212868 1
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 37870 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 18958 7
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14134 2
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 9045