Лунін вперше з січня не потрапив у стартовий склад Реала на матч Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал оголосив стартовий склад на матч 33 туру іспанської Ла Ліги проти Реал Сосьєдада. Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін вперше з січня опинився на лаві запасних — його замінить Кепа Аррісабалага.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Аноета" в Сан-Себастьяні. Початок — о 22:00 за київським часом. Дивитися гру можна на медіасервісі MEGOGO.

Лунін цього сезону провів 28 матчів в усіх турнірах. Пропустив 25 голів та 12 разів відіграв на нуль.

Після 32 турів іспанського чемпіонату "вершкові" впевнено очолюють турнірну таблицю із 81 заліковим пунктом. Найближчий конкурент Барселона відстає на 11 очок. Реал Сосьєдад продовжує боротьбу за єврокубки, маючи 51 очко в активі.

Напередодні Реал переміг в Ель Класико Барселону. Також мадридці виграли серію післяматчевих пенальті в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.