Безус забив 2 голи-красені зі штрафного та оформив хет-трик у матчі Ліги конференцій - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Роман Безус надрезультативно відіграв за кіпрську Омонію у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти азербайджанської Габали (3:2).
Український атакувальний півзахисник на 45+1 та 50 хвилинах забив по голу-близнюку зі штрафного, а на 82-й ще й оформив хет-трик із пенальті.
М'ячі-красені зі стандартів - до вашої уваги.
Відео
Матч-відповідь відбудеться 3 серпня на Кіпрі.
Нагадаємо, Безус не забивав за Омонію із 1 березня. Загалом у першому сезоні за "зелено-білих" ексфутболіст збірної України провів 4 голи.
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