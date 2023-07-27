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Безус забив 2 голи-красені зі штрафного та оформив хет-трик у матчі Ліги конференцій - ВІДЕО

Почерк Майстра🔥
Сьогодні 21:40 Андрій Дунець 756 0
Безус забив 2 голи-красені зі штрафного та оформив хет-трик у матчі Ліги конференцій - ВІДЕО
#Габала, #Ліга конференцій, #Омонія, #Роман Безус

Джерело - Чемпіон.

Роман Безус надрезультативно відіграв за кіпрську Омонію у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти азербайджанської Габали (3:2).

Український атакувальний півзахисник на 45+1 та 50 хвилинах забив по голу-близнюку зі штрафного, а на 82-й ще й оформив хет-трик із пенальті.

М'ячі-красені зі стандартів - до вашої уваги.

Відео

Матч-відповідь відбудеться 3 серпня на Кіпрі.

Нагадаємо, Безус не забивав за Омонію із 1 березня. Загалом у першому сезоні за "зелено-білих" ексфутболіст збірної України провів 4 голи.

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