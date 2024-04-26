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20.04.2024 11:05 719

ФІБА продовжила відсторонення Росії та Білорусі

Сьогодні 22:34 66 0
ФІБА продовжила відсторонення Росії та Білорусі

Джерело - fiba.basketball.

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) продовжила відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань до кінця 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Центральна рада ФІБА продовжила поточний статус національних федерацій Росії та Білорусі до наступного засідання у грудні 2024 року", — йдеться в заяві.

Російські та білоруські команди залишаться без міжнародних змагань на сезон-2024/25. Також на їх території заборонено проведення будь-яких змагань під егідою ФІБА.

Раніше виконком організації не допустив збірні Росії та Білорусі до кваліфікації на Олімпіаду-2024 та Євробаскет-2025. 

Нагадаємо, збірна України втратила одну позицію в оновленому рейтингу Міжнародної федерації баскетболу. Українці програли два матчі в лютому - Словенії (73:87) та Португалії (77:79) у кваліфікації Євробаскету-2025 та опустились на 36 місце. 

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