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Алієв жорстко звернувся до російського футболіста у зв'язку з повстанням Вагнера - ВІДЕО

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Сьогодні 20:05 🔥🔥🔥 333 0
Алієв жорстко звернувся до російського футболіста у зв'язку з повстанням Вагнера - ВІДЕО
#Дзюба, #Олександр Алієв

Джерело - Інстаграм Олександра Алієва.

Колишній футболіст київського Динамо та збірної України, Олександр Алієв, прокоментував повстання ПВК Вагнер проти регулярної армії росії (терористичної країни).

Відповідне звернення Алієв опублікував у сторіз свого інстаграма. 

"Я дуже радий, що вагнерівці вас (росіян - прим. ред.) гасять. Красені! І догасять прямо до Москви. І щоби путіна рознесли...

Хочу побажати, щоб ви поховалися по підвалах, коли страшно, коли летить... Запам'ятайте, український народ ви ніколи не переможете, бо ми українці!" - сказав Олександр.

Окремо ексфутболіст звернувся до російського футболіста Артьома Дзюби. Ці слова краще просто почути (в кінці відео).

Обережно, нецензурна лексика!

Нагадаємо, в ніч із 23 на 24 червня приватна військова компанія "Вагнер" під керівництвом Євгенія Прігожина розпочала спробу військового перевороту в росії.

Додамо, що кілька місяців тому Алієв уже звертався до Дзюби, який хвалив путіна. Також нещодавно Олександр, котрий після початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ, у своєму інстаграмі провів "просвітницьку роботу" з тими, хто знімає роботу української ППО під час ракетних атак росіян.

Мілевський поставив росіянам запитання в інстаграмі

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