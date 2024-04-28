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Челсі Мудрика зіграв унічию з Астон Віллою, Евертон здолав Брентфорд: результати матчів АПЛ

Сьогодні 00:06 891 0
Челсі Мудрика зіграв унічию з Астон Віллою, Евертон здолав Брентфорд: результати матчів АПЛ
#Астон Вілла, #Вест Гем, #Вулвергемптон, #Евертон, #Ліверпуль, #Лутон, #Манчестер Юнайтед, #Ньюкасл, #Фулгем, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

27 квітня у 35 турі англійської Прем’єр-ліги відбулося шість матчів.

Евертон за три тури до завершення чемпіонату гарантував собі місце на наступний сезон - має 11 очок переваги над Лутоном, що перебуває на 18 сходинці у турнірній таблиці.

Шеффілд Юнайтед після розгромної поразки від Ньюкасла позбавився математичних шансів залишитися в АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ
35 тур, 27 квітня

Евертон — Брентфорд 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — 60 Гує

Захисник Евертона Віталій Миколенко пропустив гру через травму. Раніше, наставник Евертона Шон Дайч зробив невтішний прогноз щодо відновлення українця. Інший українець Єгор Ярмолюк вийшов на заміну у складі Брентфорда на 78 хвилині гри.

Астон Вілла — Челсі 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 — 4 Кукурелья (автогол), 2:0 — 42 Роджерс, 2:1 — 62  Мадуеке, 2:2 — 81 Галлагер

Вінгер Челсі Михайло Мудрик провів на полі увесь матч. На 82-й хвилині він отримав жовту картку за поштовх у спину суперника, який вибігав у потенційно небезпечну контратаку. На 90+5 хвилині Аксель Дісасі забив переможний гол Челсі, але після перегляду ВАР арбітр скасував його через порушення правил в атаці. 

Вест Гем — Ліверпуль 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 — 43 Боуен, 1:1 — 48 Робертсон, 1:2 — 65 Ареола (авт), 2:2 — 77 Антоніо

Вулвергемптон — Лутон 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 — 39 Хван Чі Чхан, 2:0 — 50 Тоті, 2:1 — 81 Морріс

Манчестер Юнайтед — Бернлі 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 — 79 Антоні, 1:1 — 87 Амдуні (пен)

Ньюкасл — Шеффілд Юнайтед 5:1 (1:1)

Голи: 0:1 — 5 Ахмедходжич, 1:1 — 26 Ісак

Фулгем — Крістал Пелес 1:1 (0:0)

Голи: 1:0  — 53 Муніз, 1:1 — 87 Шлупп

Більшість команд АПЛ вже провели свої матчі 35 туру. В неділю, 28 квітня, відбудуться поєдинки Борнмут — Брайтон, Тоттенгем — Арсенал та Ноттінгем Форест — Манчестер Сіті. 

Турнірна таблиця АПЛ

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