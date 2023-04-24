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Алієву прийшла повістка з військкомату: ексфутболіст записав жорстку відповідь - ВІДЕО

Олександр ще в перші дні повномасштабної війни вступив до ЗСУ
Сьогодні 17:24 🔥 712 0
Алієву прийшла повістка з військкомату: ексфутболіст записав жорстку відповідь - ВІДЕО
#Алієв, #війна

Джерело - Інстаграм Олександра Алієва.

Колишнього футболіста київського Динамо та збірної України Олександра Алієва обурила повістка з військкомату, яка, за його словами, прийшла вже вдруге після 24 лютого 2022 року.

Відповідне звернення Алієв виклав у сторіз свого інстаграма.

"Вчора ввечері мені прийшла повістка до армії. Мене призивають. І це вже друга повістка за час повномасштабної війни. Що там на Оболоні за дятли сидять? Я з перших днів війни в армії! Чи вас війна досі нічого не вчить? Вам аби, б***ь, вибачте на слові, сп**дити, або просто показати видимість роботи. Клоуни, займайтеся хоч чимось корисним для країни, якщо боїтеся йти на війну", – поскаржився Олександр.

Відео

Нагадаємо, Алієв після початку повномасштабної війни вступив до лав Збройних сил України.

Додамо, що нещодавно ексфутболіст жорстко відповів росіянину Дзюбі, який напередодні похвалив Путіна, а ще раніше - вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ.

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