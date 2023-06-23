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Мілевський поставив росіянам запитання в інстаграмі

Артем продовжує нагадувати про себе в соцмережах
Сьогодні 07:30 Андрій Дунець 1437 0
Мілевський поставив росіянам запитання в інстаграмі
#Артем Мілевський

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст збірної України та київського Динамо укотре звернувся до росіян.

Артем Мілевський в останньому дописі свого Instagram опублікував фото із запитанням: "Скажи мені, як ти?". В кінці додавши прапор росії (терористичної країни) та смайлики.

У коментарі до Мілі після цього завітало чимало росіян. Також автор сам прокоментував свій допис, продемонструвавши підтримку України.

Сам пост

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Artem Milevskyi (@timi1010)

Нагадаємо, в річницю визволення Київщини від окупантів Мілевський послав росіян у відомому напрямку. А нещодавно - грубо відповів уболівальнику на заклик перейти на українську мову.

Ви всі втекли, клоуни, а я тут з 24-го і до переможного: Мілевський жорстко відповів фанату на Великдень

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