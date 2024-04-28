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Як Кличко і Джошуа заробили мільярд на телеправах легендарного бою

Сьогодні 10:47 6150 0
Як Кличко і Джошуа заробили мільярд на телеправах легендарного бою
#Ентоні Джошуа, #Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

29 квітня 2017 року у Лондоні на переповненому 90-тисячному стадіоні "Вемблі" відбувся поєдинок між британцем Ентоні Джошуа і українцем Володимиром Кличком. У цьому бою був непідробний драматизм, ефектна розв'язка і зворушливе прощання з легендою, який правив хевівейтом майже 10 років. Популярний британський таблоїд Daily Mirror назвав цей мегафайт "найкращим поєдинком у суперважкій вазі, який коли-небудь бачила Великобританія".

Чоловіча розмова Ентоні та Володимира за допомогою жестів була визнана кращим боєм року за версіями цілого ряду авторитетних світових ЗМІ, боксерських проєктів і організацій: американського журналу The Ring, телеканалів НВО, ESPN, Sky Sports, поважного BoxingScene, Yahoo.com і British Boxing Board of Control. Трансляцію мегафайти на Sky Sports визнали найкращою спортивною подією Великобританії у 2017 році. Паралельно було встановлено рекорд в історії Sky Sports за кількістю проданих трансляцій. Щоб зрозуміти значущість останнього досягнення, досить сказати, що трансляції у форматі pay-per-view (плати і дивись) британський телеканал організовує з 1966 (!) року, коли у Великобританії свій бій c Генрі Купером провів Мухаммед Алі.

  Також: Володимир Кличко посів третє місце у рейтингу найкращих боксерів в історії

Пряму трансляція бою Ентоні Джошуа — Володимир Кличко на платформі Sky Sports Box office купили 1 532 000 телеглядачів. Трансляція коштувала 19,95 фунта стерлінгів. Тобто, виторг тільки з продажу телеправ з цього поєдинку на території Туманного Альбіону склала більше 30 мільйонів фунтів. Якщо перевести в нашу національну валюту, це понад 1 мільярд гривень (!). Тут, правда, варто зробити уточнення, що не вся ця сума дістається командам боксерів. У форматі платних трансляцій в професійному боксі зазвичай працює формула 50 на 50. Тобто, 50 відсотків з проданих трансляцій залишається на телеканалі-трансляторі, якій промотує майбутній мегафайт і вкладається в його розкрутку, друга половина виплачується організаторам бою.

Додамо, що за кількістю глядачів (90 000) був повторений британський рекорд 1939 року (!), коли свої стосунки в рингу з'ясовували Льон Харві та Джок МакЕвой. А в США вперше з часів мегафайти Флойда Мейвезера з Менні Пакьяо пряма трансляція велася на двох телеканалах-конкурентах НВО і Showtime. Обидва телеканали заплатили більш ніж по 3 мільйони доларів, на Showtime була пряма трансляція (в денний для США час), на НВО — у вечірній прайм-тайм.

Це був третій бій Володимира Кличка, який транслювався Sky Sports у форматі pay-per-view. У 2011 році трансляцію об'єднувального поєдинку Володимир Кличко — Девід Хей придбали 1 143 000 британців, поєдинок увійшов в топ-5 найбільш продаваних трансляцій в історії телеканалу (вартість трансляції становила 14,95 фунта). Показники продажів зовсім небагато поступилися бою Флойд Мейвезер — Ріккі Гаттон, де було куплено 1 150 000 трансляцій, що принесло їм на той час третє місце в рейтингу (поєдинок Кличко — Хей був на четвертому місці, а замикав топ-5 перший бій Тоні Беллью і Девіда Хея, трансляцію якого купили 890 000 британців). У 2015 році Sky Sports Box office запропонував телеглядачам бій Володимир Кличко — Тайсон Ф'юрі за ціною 17 фунтів на території Великобританії й 22 фунти на території Ірландії. Трансляцію придбали 545 тисяч британців.

  Дивіться: 25 квітня Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі

Максим Розенко, Чемпіон

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