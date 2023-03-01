Алієв жорстко відповів росіянину Дзюбі, який напередодні похвалив Путіна - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Ексфутболіст київського Динамо та збірної України Олександр Алієв, який нині служить у ЗСУ, не зміг промовчати після заяви російського футболіста Артьома Дзюби.

Напередодні Дзюба дав інтерв'ю, в якому висловив солідарність із діями президента росії (терористичної країни). Алієв не зміг не прокоментувати цю заяву і виклав дуже жорстке відеозвернення у сторіз свого інстаграма.

Відео (обережно, нецензурна лексика!)

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