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Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги

Сьогодні 16:14 567 0
Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги
#Буковина, #Діназ, #Інгулець, #Карпати, #Лівий берег, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Поділля, #Прикарпаття, #СК Полтава, #Чернігів, #Кудрівка-Нива

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 27 квітня, відбулися п'ять матчів другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

Львівські Карпати виграли Полтаву в чемпіонській групі та достроково забезпечили собі місце в наступному сезоні УПЛ, оскільки Лівий берег, який посідає 3 сходинку, програв Кудрівці-Ниві та втратив математичні шанси обігнати львів'ян.

Також Інгулець у домашньому поєдинку розгромив Прикарпаття, забивши 4 м'ячі ще у першому таймі.

Чемпіонат України - Перша ліга
6 тур, 27 квітня

Група "Вибування":

Буковина — Діназ 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 38 Новиков

Поділля — Чернігів 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Веремієнко, 1:1, 26 Койдан, 2:1 - 75 Кобзар (пен.)

Вилучення: 74 Вересоцький

СК Полтава — Карпати 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 10 Невес

Лівий берег — Кудрівка-Нива 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 16 Сухоручко, 1:1 - 33 Нехтій (пен.), 1:2 - 43 Вечурко

Інгулець — Прикарпаття 4:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 4 Кольцов, 2:0 - 30 Сітало (пен.), 3:0 - 33 Богунов, 4:0 - 40 Кольцов

Нагадаємо, у минулому турі Карпати вдома поступились Інгульцю, а Буковина з покером Василя Палагнюка розгромила Металург.

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